Российские гандболисты проиграли словенцам в 1/8 финала ЧМ

Гандболисты мужской сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира проиграли команде Словении.

Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась поражением команды Дмитрия Торгованова со счетом 26:32. Отметим, что после первого тайма россияне вели в счете 15:13. Таким образом, сборная России прекратила борьбу за медали.

Словенцы в четвертьфинальной игре сыграют с победителем противостояния Германия – Катар. Этот матч пройдет 22 января.