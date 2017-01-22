Российские гандболисты проиграли словенцам в 1/8 финала ЧМ
Источник: Reuters
Гандболисты мужской сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира
проиграли команде Словении.
Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась поражением команды
Дмитрия Торгованова со счетом 26:32. Отметим, что после первого тайма россияне
вели в счете 15:13. Таким образом, сборная России прекратила борьбу за медали.
Словенцы в четвертьфинальной игре сыграют с победителем противостояния
Германия – Катар. Этот матч пройдет 22 января.
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