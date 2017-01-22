Владимир Гомельский: Манера игры Пачулии мне не близка, я таких центров не люблю

Заза Пачулия (в центре) Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался об игре центрового «Голден Стэйт» Зазы Пачулия.

– Пачулию выбрали в «Голден Стэйт» за защиту. Он справляется со своей задачей. Мне кажется, что у тренера Стива Керра к Зазе нет претензий. Но сама манера игры Пачулии мне не близка, я таких центров не люблю, – написал Гомельский.

32-летний грузинский баскетболист перешел в «Голден Стэйт» в июле прошлого года.

В нынешнем сезон Пачулия принял участие в 39 матчах, набирая в среднем за игру 5,6 очка, делая 6 подборов и 2,1 передачи.

Напомним, что центровой занял второе место в голосовании болельщиков на попадание в стартовую пятерку Запада на Матч всех звезд НБА, но по результатам опросов игроков Пачулия занял только 12-е место, а журналисты отдали ему шестую строчку.