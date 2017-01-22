«Валенсия» в гостях обыграла «Вильярреал»
Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 19-го тура
чемпионата Испании проиграли «Валенсии».
Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале на стадионе
«Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме в их
составе по голу забили Карлос Солер и Сантьяго Лоренсо Мина.
Таким образом, «Валенсия» набрала 19 очков и отдалилась на
семь очков от зоны вылета. У «Вильярреала» осталось 31 очко. Он идет шестым.
В матчах следующего тура «Вильярреал» 28 января примет «Гранаду», а «Валенсия» 30 января на выезде сразится с «Лас-Пальмасом».
Матч
Вильярреал - Валенсия - 0:2 (0:2)
Голы
Солер 35 (0:1). Мина 42 (0:2).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Коста, Гонсалес А., Марио, Руис, Сориано Б., Сориано Р. (Кастильехо, 61), дос Сантос (Сантос, 83), Тригерос, Сансоне, Пато
Валенсия: Алвес, Гарай, Канселу, Мангаля, Гайя, Парехо, Перес, Эль Хаддади (Монтойя, 87), Мина (Дзадза, 81), Солер (Суарес, 78), Нани
Предупреждения:
Руис, 49; Коста, 89 - Перес, 33; Гарай, 80
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
21 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция