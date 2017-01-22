«Валенсия» в гостях обыграла «Вильярреал»

Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании проиграли «Валенсии».

Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме в их составе по голу забили Карлос Солер и Сантьяго Лоренсо Мина.

Таким образом, «Валенсия» набрала 19 очков и отдалилась на семь очков от зоны вылета. У «Вильярреала» осталось 31 очко. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Вильярреал» 28 января примет «Гранаду», а «Валенсия» 30 января на выезде сразится с «Лас-Пальмасом».