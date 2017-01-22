Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова- : -Кузнецова
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Челси- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Валенсия» в гостях обыграла «Вильярреал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании проиграли «Валенсии».

Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме в их составе по голу забили Карлос Солер и Сантьяго Лоренсо Мина.

Таким образом, «Валенсия» набрала 19 очков и отдалилась на семь очков от зоны вылета. У «Вильярреала» осталось 31 очко. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Вильярреал» 28 января примет «Гранаду», а «Валенсия» 30 января на выезде сразится с «Лас-Пальмасом».

Матч

Вильярреал - Валенсия - 0:2 (0:2)

Голы

Солер 35 (0:1). Мина 42 (0:2).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Коста, Гонсалес А., Марио, Руис, Сориано Б., Сориано Р. (Кастильехо, 61), дос Сантос (Сантос, 83), Тригерос, Сансоне, Пато

Валенсия: Алвес, Гарай, Канселу, Мангаля, Гайя, Парехо, Перес, Эль Хаддади (Монтойя, 87), Мина (Дзадза, 81), Солер (Суарес, 78), Нани

Предупреждения:

Руис, 49; Коста, 89 - Перес, 33; Гарай, 80

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

21 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 19-й тур. «Атлетик» - «Атлетико», «Эйбар» - «Барселона» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Алавес» и «Леганес» разошлись миромМатч 19-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Леганесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»«Реал» дома взял верх над «Малагой» в 19-м туре чемпионата Испании.Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»Нападающий «Порту» Адриан Лопес на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанского клуба.«Эспаньол» дома обыграл «Гранаду»Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эспаньола».Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч 22-го тура АПЛ.Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слуховГризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.«Лас-Пальмас» и «Депортиво» победителя не выявилиФутболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.Хорхе Сампаоли: Сравнивать кого-то с Месси – это как сравнивать полицейского и БэтменаГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что он считает лучшим игроком мира нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.Куртуа намерен стать игроком мадридского «Реала»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа решил вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает радиостанция Cadena Cope.Бывший президент «Интера»: Возможно, клуб рассчитывает приобрести Месси в будущемБывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал информацию о возможном переходе в стан итальянского клуба форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Иван Ракитич: Конечно, я волнуюсь, мне всегда хочется игратьПолузащитник Иван Ракитич рассказал о своих планах на будущее, а также прокомментировал свое положение в каталонском клубе.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Манчестер Юнайтед» предложил за Гризманна 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Густаво Пойет: «Барселона» Гвардиолы – сильнейшая команда, которую я когда-либо виделГлавный тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Густаво Пойет считает идеальной футбольной командой «Барселону» Хосепа Гвардиолы.Месси станет самым высокооплачиваемым игроком, подписав контракт с «Барселоной» до конца карьерыМесси станет самым высокооплачиваемым игроком, подписав контракт с «Барселоной» до конца карьерыНападающий «Барселоны» Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире, после того, как подпишет новый контакт с командой, сообщает Sport.es.Президент «Атлетико» опроверг слухи об уходе Гризманна из командыПрезидент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг слухи о возможном переходе форварда клуба Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»«Рубин» и испанский клуб «Леганес» пришли к соглашению об аренде полузащитника казанской команды Самуэля Гарсии сроком на пять месяцев, сообщается на официальном сайте российского клуба.Гари Кэйхилл: Играть с Месси и Роналду на одном газоне было уже чем-то особеннымЗащитник «Челси» Гари Кэйхилл дал интервью клубной пресс-службе.Полузащитник «Барселоны» Туран станет игроком китайского клубаКак сообщает издание The Sun, «Барселона» и «Гуанчжоу Эвергранд» договорились о трансфере полузащитника Арда Турана.
Главные новости
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Словенцы выиграли? Ну и пусть идут... Дальше
Футбол
«Милан» дома уступил «Наполи»
Гандбол
Российские гандболисты проиграли словенцам в 1/8 финала ЧМ
Футбол
Египет вырвал победу в матче с Угандой на Кубке африканских наций
Футбол
Экс-полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт с «Газиантепспором» (фото)
Биатлон
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено
Футбол
Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в Китай
Футбол
Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко
Биатлон
Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе в Антерсельве
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошо
все новости
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости