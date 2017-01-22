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«Милан» дома уступил «Наполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Милана» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии проиграли «Наполи».

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все три мяча в матче были забиты в первом тайме. Сначала у «Наполи» по голу провели Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Потом Юрай Куцка сократил разницу в счете.

Таким образом, «Наполи» набрал 44 очка и догнал в турнирной таблице «Рому». Эти команды делят второе-третье места, но римляне провели на матч меньше. У «Милана» осталось 37 очков. Он идет пятым.

В матчах следующего тура «Милан» 29 января в гостях сыграет с «Удинезе», а «Наполи» 29 января примет «Палермо».

Матч

Милан - Наполи - 1:2 (1:2)

Голы

Инсинье 6 (0:1). Кальехон 9 (0:2). Куцка 37 (1:2).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Гомес, Палетта, Калабриа, Пашалич (Ньянг, 86), Куцка, Соса (Бертолаччи, 74), Бонавентура, Сусо, Бакка (Лападула, 74)

Наполи: Рейна, Хюсай, Тонелли, Альбиоль, Стринич, Аллан (Рог, 86), Жоржиньо (Диавара, 61), Гамшик (Зелински, 74), Мертенс, Кальехон, Инсинье

Предупреждения:

Калабриа, 22; Соса, 26; Гомес, 51; Бакка, 56 - Мертенс, 12; Стринич, 38; Тонелли, 45; Кальехон, 82

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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