«Милан» дома уступил «Наполи»

Футболисты «Милана» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии проиграли «Наполи».

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все три мяча в матче были забиты в первом тайме. Сначала у «Наполи» по голу провели Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Потом Юрай Куцка сократил разницу в счете.

Таким образом, «Наполи» набрал 44 очка и догнал в турнирной таблице «Рому». Эти команды делят второе-третье места, но римляне провели на матч меньше. У «Милана» осталось 37 очков. Он идет пятым.

В матчах следующего тура «Милан» 29 января в гостях сыграет с «Удинезе», а «Наполи» 29 января примет «Палермо».