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Дмитрий Торгованов: Словенцы выиграли? Ну и пусть идут... Дальше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов прокомментировал исход встречи 1/8 финала мужского чемпионата мира по гандболу, где его команда уступила словенцам.

– Я многое видел на чемпионатах мира, но такого – никогда. Словения выиграла? Ну и пусть идет дальше. Соотношение двухминутных удалений 7:2 не в нашу пользу, и у нас 8 раз забрали мяч в атаке. Все спорные моменты были решены в пользу соперника. До сегодняшнего дня мне нравился чемпионат мира во Франции, но от последней игры остался один негатив. Те, кто понимает в гандболе, сами все видели – мне совсем не нужно перед ними оправдываться и что-то объяснять. Эта женская пара вообще не должна судить мужские игры. Да они судили финал женского чемпионата мира, но это нельзя сравнивать, – заявил Дмитрий Торгованов.

Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась поражением команды Дмитрия Торгованова со счетом 26:32. Отметим, что после первого тайма россияне вели в счете 15:13.

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