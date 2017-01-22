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«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» разошлись миром с действующим чемпионом страны «Палмейрасом» в товарищеском матче, который стал первой игрой для команды из Шапеко после авиакатастрофы, унесшей жизни большинства игроков и членов тренерского штаба клуба.

Встреча, состоявшаяся в субботу на Arena Conda в Шапеко, завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Дуглас Гролли и Амарал. Авторами голов у «Палмейраса» стали Рафаэл Вейга и Витор Карвальо.

Чемпионат штата Санта-Катарина, в котором выступает «Шапекоэнсе», стартует 26 января.

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