«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»
Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» разошлись миром с действующим
чемпионом страны «Палмейрасом» в товарищеском матче, который стал первой игрой
для команды из Шапеко после авиакатастрофы, унесшей жизни большинства игроков и
членов тренерского штаба клуба.
Встреча, состоявшаяся в субботу на Arena Conda в Шапеко, завершилась результативной
ничьей со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Дуглас Гролли и Амарал.
Авторами голов у «Палмейраса» стали Рафаэл Вейга и Витор Карвальо.
Чемпионат штата Санта-Катарина, в котором выступает «Шапекоэнсе»,
стартует 26 января.
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