«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко отдал голевой пас

Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Сент-Луис».

Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Блейк Уилер, Марк Шайфли и Николай Элерс, а Брайан Литтл оформил дубль. У гостей дублем отметился Кевин Шаттенкирк, а один раз отличился Пол Штястны.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл почти 21 минуту, нанес два броска, отдал голевой пас, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 24 января в 05:00 (мск) примет «Анахайм», а «Сент-Луис» 25 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Питтсбургом».