«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко отдал голевой пас
Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Сент-Луис».
Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра»,
завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Блейк Уилер, Марк Шайфли и Николай Элерс, а Брайан Литтл оформил дубль. У гостей
дублем отметился Кевин Шаттенкирк, а один раз отличился Пол Штястны.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
отыграл почти 21 минуту, нанес два броска, отдал голевой пас, применил два
силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 24 января в 05:00 (мск) примет «Анахайм», а «Сент-Луис» 25 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Питтсбургом».
Матч
Виннипег - Сент-Луис - 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Голы:
Литтл (Бафлин, Шейфли), 7:47 (1:0 - бол.). Шаттенкирк (Штястны, Тарасенко), 13:18 (1:1 - бол.). Уилер (Бафлин, Перро), 21:27 (2:1). Литтл (Уилер, Перро), 42:10 (3:1 - бол.). Шейфли (Троуба, Элерс), 46:21 (4:1). Элерс (Троуба, Петан), 51:05 (5:1 - бол.). Штястны (Шварц), 52:11 (5:2). Шаттенкирк (Стеен, Шварц), 53:43 (5:3).
Место и дата
21 января 23:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция