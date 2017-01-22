Следующие решения по российским биатлонистам будут приняты 9 февраля на исполкоме IBU
Следующий исполком Международного союза биатлонистов (IBU) состоится 9
февраля 2017 года, на котором будут приняты дальнейшие решения по российским
биатлонистам до старта ЧМ-2017, сообщается в пресс-релизе IBU.
На исполкоме будет обсуждаться возможность проведения внеочередного
конгресса IBU.
В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание
исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу
доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В
результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в
употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее
время расследование продолжается в отношении семи россиян.
Первый старт – смешанная эстафета – на чемпионате мира-2017 в Австрии
запланирован на 9 февраля.