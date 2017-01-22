Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова- : -Кузнецова
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Челси- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Следующие решения по российским биатлонистам будут приняты 9 февраля на исполкоме IBU

Источник:  IBUКомментарии

Следующий исполком Международного союза биатлонистов (IBU) состоится 9 февраля 2017 года, на котором будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, сообщается в пресс-релизе IBU.

На исполкоме будет обсуждаться возможность проведения внеочередного конгресса IBU.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.

Первый старт – смешанная эстафета – на чемпионате мира-2017 в Австрии запланирован на 9 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановленоКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился подробностями решения IBU по поводу доклада Макларена и упомянутых там российских биатлонистов. Он отметил, что по 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование было приостановлено.Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе в АнтерсельвеСборная России назвала состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Он был опубликован на официальном сайте СБР.IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторноСегодня в Антерсельве (Италия) состоялось внеочередное заседание IBU совместно с представителями спортсменов и команд. На нем обсуждались данные доклада Макларена, и было принято решение, что российские спортсмены пока наказаны не будут.Максим Цветков: Все привыкли, что эстафету завершает Шипулин, но теперь у нас есть другой АнтонРоссийский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.Евгений Гараничев: Не понимал, почему допускаю ошибкиРоссийский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.Гросс, зачем эстафету развалили? Колонка Юрия ЦыбаневаГросс, зачем эстафету развалили? Колонка Юрия ЦыбаневаЮрий Цыбанев – о том, почему в Антхольце российской эстафете нужен был Шипулин и не нужен Гараничев.Дмитрий Малышко: Сегодня я доволен результатом командыРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.Антон Бабиков: Чувствовал, что буду чуть сильнее на финишеРоссийский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место, а Антон выступал на последнем этапе.Лаура Дальмайер: Мы с Хорхлер живем в одной комнате в Антерсельве, теперь у нас две золотые медалиНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Надин Хорхлер.Россия заняла третье место в мужской эстафете в Антерсельеве, победила ГерманияНа этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Германии, а сборная России заняла третье место.Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-яНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер занимает первое место в общем зачете Кубка мира после шестого этапа в Антерсельве.Нандин Хорхлер: Я все еще не осознала, что победилаНемецкая биатлонистка Надин Хорхлер поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она выиграла гонку.Татьяна Акимова: Мне надо еще очень много работать со стойкойРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она заняла 16-е место.Кубок мира. Антерсельва. Эстафета. Мужчины. Как это былоВ субботу в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет эстафетная гонка у мужчин.Хорхлер победила в масс-старте в Антерсельве, Акимова – 16-яНемецкая биатлонистка Надин Хорхлер выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.Кубок мира. Антерсельва. Масс-старт. Женщины. Как это былоВ субботу в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у женщин.Рикко Гросс: Домрачева обречена вернуться на высочайший уровеньСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс пристально следит и за женскими соревнованиями.Рикко Гросс: Фуркад - машина, настоящий киборгСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал об особенностях работы в нашей стране и дал оценку лидеру текущего сезона французу Мартену Фуркаду.«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о 6-м этапе Кубка мира и обстановке в биатлонном пелотоне.Тренер Гараничева: Евгений прибавляет и прибавляет и в функциональном плане выглядит все лучшеТренер российского биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский прокомментировал выступление своего подопечного на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что Евгений занял 12-е место
Главные новости
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко отдал голевой пас
Футбол
«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Словенцы выиграли? Ну и пусть идут... Дальше
Футбол
«Милан» дома уступил «Наполи»
Гандбол
Российские гандболисты проиграли словенцам в 1/8 финала ЧМ
Футбол
Египет вырвал победу в матче с Угандой на Кубке африканских наций
Футбол
Экс-полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт с «Газиантепспором» (фото)
Биатлон
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено
Футбол
Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в Китай
Футбол
Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко
все новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)