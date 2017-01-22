Следующие решения по российским биатлонистам будут приняты 9 февраля на исполкоме IBU

Следующий исполком Международного союза биатлонистов (IBU) состоится 9 февраля 2017 года, на котором будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, сообщается в пресс-релизе IBU.

На исполкоме будет обсуждаться возможность проведения внеочередного конгресса IBU.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.

Первый старт – смешанная эстафета – на чемпионате мира-2017 в Австрии запланирован на 9 февраля.