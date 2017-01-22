Казанское «Динамо» в гостях проиграло «Уралочке-НТМК»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области переиграли казанское «Динамо» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Уралочки», завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:22) в пользу хозяек паркета. Матч продолжался более двух часов.

Таким образом, у казанской команды осталось 34 очка. Она по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, имея трехочковое преимущество над московскими одноклубницами, сыгравшими на матч меньше. У «Уралочки» стало 30 очков. Она вышла на третью позицию в таблице.

Казанский клуб в 15-м туре чемпионата России 29 января примет «Динамо» из Краснодара, а «Уралочка-НТМК» в тот же день на выезде встретится с клубом «Заречье-Одинцово» из Московской области.