Казанское «Динамо» в гостях проиграло «Уралочке-НТМК»
Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области переиграли
казанское «Динамо» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Уралочки», завершилась в
четырех партиях со счетом 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:22) в пользу хозяек паркета.
Матч продолжался более двух часов.
Таким образом, у казанской команды осталось 34 очка. Она по-прежнему
возглавляет турнирную таблицу, имея трехочковое преимущество над московскими
одноклубницами, сыгравшими на матч меньше. У «Уралочки» стало 30 очков. Она
вышла на третью позицию в таблице.
Казанский клуб в 15-м туре чемпионата России 29 января примет «Динамо»
из Краснодара, а «Уралочка-НТМК» в тот же день на выезде встретится с клубом «Заречье-Одинцово»
из Московской области.