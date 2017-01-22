СБР нужно предоставить IBU документы по 7 биатлонистам, по которым идет расследование
Союзу биатлонистов России (СБР) необходимо предоставить Международному
союзу биатлонистов (IBU) полный список документов по семи российским
спортсменам, в отношении которых проводится расследование, сообщается в
пресс-релизе IBU.
Напомним, что в субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное
заседание исполкома IBU по результатам расследования рабочей группы организации
по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в
употреблении допинга, были закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В
настоящее время расследование продолжается в отношении семи российских
стреляющих лыжников.
В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по
итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в
российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста,
подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о
начале расследования в отношении СБР и 29 российских спортсменов.