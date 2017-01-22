СБР нужно предоставить IBU документы по 7 биатлонистам, по которым идет расследование

Союзу биатлонистов России (СБР) необходимо предоставить Международному союзу биатлонистов (IBU) полный список документов по семи российским спортсменам, в отношении которых проводится расследование, сообщается в пресс-релизе IBU.

Напомним, что в субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, были закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи российских стреляющих лыжников.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении СБР и 29 российских спортсменов.