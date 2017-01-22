Мутко проигнорировал просьбу Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в
сентябре 2016 года просил в ту пору министра спорта Виталия Мутко не
выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает британское
издание Mail on Sunday.
Такая просьба Инфантино объясняется тем, что Мутко был упомянут в
докладе WADA как чиновник, игравший активную роль в сокрытии допинга в России.
Летом-2016 Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в
связи с соответствующим решением МОК.
После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд
руководящих должностей в футболе. В частности, Мутко был членом совета ФИФА и
руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году.
За несколько дней до выборов президента РФС Инфантино позвонил Мутко и
посоветовал ему отказаться от идеи стать главой Российского футбольного союза.
Однако Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в итоге был избран президентом
РФС.