Мутко проигнорировал просьбу Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в сентябре 2016 года просил в ту пору министра спорта Виталия Мутко не выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает британское издание Mail on Sunday.

Такая просьба Инфантино объясняется тем, что Мутко был упомянут в докладе WADA как чиновник, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом-2016 Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в связи с соответствующим решением МОК.

После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд руководящих должностей в футболе. В частности, Мутко был членом совета ФИФА и руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году.

За несколько дней до выборов президента РФС Инфантино позвонил Мутко и посоветовал ему отказаться от идеи стать главой Российского футбольного союза. Однако Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в итоге был избран президентом РФС.