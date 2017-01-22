«Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский отразил 35 бросков
Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».
Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены»,
завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе одну шайбу забросил
Маркус Ханникяйнен, а Скотт Хартнелл оформил дубль. У гостей отличились
Себастьян Ахо и Джастин Фолк.
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл
весь матч, отразив 35 из 37 бросков в створ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 23 января в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Оттавой», а «Каролина» 24 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».
Матч
Коламбус - Каролина - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Ханникайнен (Карлссон, Андерсон), 4:49 (1:0). Хартнелл (Харрингтон, Праут), 14:26 (2:0). Ахо (Линдхольм, Славин), 29:05 (2:1 - бол.). Фолк (Рэтти), 35:27 (2:2). Хартнелл (Ганье, Праут), 50:25 (3:2).
Место и дата
22 января 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция