«Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский отразил 35 бросков

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе одну шайбу забросил Маркус Ханникяйнен, а Скотт Хартнелл оформил дубль. У гостей отличились Себастьян Ахо и Джастин Фолк.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 35 из 37 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 23 января в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Оттавой», а «Каролина» 24 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».