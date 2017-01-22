Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова6:3, 4:3Кузнецова
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Челси- : -Халл Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский отразил 35 бросков

Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе одну шайбу забросил Маркус Ханникяйнен, а Скотт Хартнелл оформил дубль. У гостей отличились Себастьян Ахо и Джастин Фолк.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 35 из 37 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 23 января в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Оттавой», а «Каролина» 24 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».

Матч

Коламбус - Каролина - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ханникайнен (Карлссон, Андерсон), 4:49 (1:0). Хартнелл (Харрингтон, Праут), 14:26 (2:0). Ахо (Линдхольм, Славин), 29:05 (2:1 - бол.). Фолк (Рэтти), 35:27 (2:2). Хартнелл (Ганье, Праут), 50:25 (3:2).

Место и дата

22 января 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко отдал голевой пасХоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Сент-Луис».НХЛ. «Калгари» - «Эдмонтон», «Сан-Хосе» - «Колорадо» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Малкин отдает чудо-пас, а Задоров смешно дерется. Три классных видео из НХЛМалкин отдает чудо-пас, а Задоров смешно дерется. Три классных видео из НХЛА вы знаете, что Евгений Малкин из «Питтсбурга» уже вышел на второе место среди бомбардиров лиги?Хенрик Седин набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)36-летний шведский центрфорвард «Ванкувера» Хенрик Седин достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.НХЛ. «Ванкувер» обыграл «Флориду», «Эдмонтон» уступил «Нэшвиллу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Бостон» дома уступил «Чикаго»Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».3 голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».«Питтсбург» разгромил «Каролину», Малкин набрал 2 очкаХоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».Голевой пас Марченко не помог «Детройту» в матче с «Баффало»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».Трамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флагиТрамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флагиБеспорядки в Америке и Канаде, связанные с избранием президентом США Дональда Трампа, могут нанести серьезный ущерб и заокеанской лиге.Видео дня: Панарин научил Данкана Кита петь песню Розенбаума «Гоп-стоп»Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин научил своего партнера по команде канадца Данкана Кита петь песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп».«…И перо за это получай!» Панарин показал Чикаго, как шутят русские (видео)«…И перо за это получай!» Панарин показал Чикаго, как шутят русские (видео)Форвард «ястребов» Артемий Панарин снова порадовал публику оригинальной придумкой.Форвард «Чикаго» Кит исполнил на русском песню Розенбаума «Гоп-стоп» (видео)Двукратный олимпийский чемпион, канадский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит исполнил на русском песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп».Коннор Макдэвид: Трудно радоваться 100 очкам, когда видишь статистику ЯграФорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал свое сотое очко в НХЛ, которое он набрал в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:3).Торторелла предложил Леброну Джеймсу выйти на ледГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла обратился в программе 92.3 The Fan in Cleveland к баскетболисту «Кливленда» Леброну Джеймсу и предложил ему стать хоккеистом.Ален Виньо: Мне бы хотелось, чтобы Бучневич больше бросал по воротамГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо после матча регулярного чемпионата с «Торонто» (5:2) оценил игру звена Рик Нэш – Мика Зибанежад – Павел Бучневич.Павел Бучневич: Нэш – «старшак» в нашем звене, всегда поддерживает меняФорвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) высказался о своих партнерах по звену – Рике Нэше и Мике Зибанежаде.Овечкин продлил результативную серию до шести матчейКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очки за результативность в шестом матче подряд.Невероятный случай с Овечкиным. Фанаты не понимают, в чем дело! (видео)Невероятный случай с Овечкиным. Фанаты не понимают, в чем дело! (видео)Да, команда Овечкина разгромила несчастный «Сент-Луис» (7:3). Но у болельщиков есть вопросы к капитану «Вашингтона».Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.
Главные новости
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский отразил 35 бросков
Футбол
Мутко проигнорировал просьбу Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко отдал голевой пас
Футбол
«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Словенцы выиграли? Ну и пусть идут... Дальше
Футбол
«Милан» дома уступил «Наполи»
Гандбол
Российские гандболисты проиграли словенцам в 1/8 финала ЧМ
Футбол
Египет вырвал победу в матче с Угандой на Кубке африканских наций
Футбол
Экс-полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт с «Газиантепспором» (фото)
Биатлон
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено
все новости
Каролина
Каролинакалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости