Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче
четвертого круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open переиграла
соотечественницу Светлану Кузнецову.
Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье по московскому
времени в Мельбурне, завершилась в двух партиях в пользу Анастасии – 6:3, 6:3.
Матч продолжался 70 минут.
Таким образом, Павлюченкова вышла в четвертьфинал, где сыграет с сильнейшей в противостоянии Мона Бартель (Германия) – Винус Уильямс (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:3
Место и дата
22 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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