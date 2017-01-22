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Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче четвертого круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open переиграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье по московскому времени в Мельбурне, завершилась в двух партиях в пользу Анастасии – 6:3, 6:3. Матч продолжался 70 минут.

Таким образом, Павлюченкова вышла в четвертьфинал, где сыграет с сильнейшей в противостоянии Мона Бартель (Германия) – Винус Уильямс (США). 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:3

Место и дата

22 января 03:00, , Онлайн-трансляция

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