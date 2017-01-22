Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче четвертого круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open переиграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье по московскому времени в Мельбурне, завершилась в двух партиях в пользу Анастасии – 6:3, 6:3. Матч продолжался 70 минут.

Таким образом, Павлюченкова вышла в четвертьфинал, где сыграет с сильнейшей в противостоянии Мона Бартель (Германия) – Винус Уильямс (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг