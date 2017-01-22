«Айлендерс» одолели «Лос-Анджелес», Кулемин отдал результативный пас
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс
Центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе дублем
отметился Андерс Ли, а по шайбе забросили Джейсон Чимера и Джон Таварес. У
гостей отличились Джефф Картер и Дрю Даути.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду 14 минут, отдал голевой пас, применил три силовых приема, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 23 января в 03:00 (мск) примут «Филадельфию», а «Лос-Анджелес» 24 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Рейнджерс».
Матч
Айлендерс - Лос-Анджелес - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Чимера (Джионта), 2:30 (1:0). Ли (Таварес, Лэдди), 27:09 (2:0 - бол.). Картер (Копитар, Даути), 40:37 (2:1 - бол.). Даути (Льюис, Андреофф), 44:06 (2:2). Ли (Бэйли, Лэдди), 49:31 (3:2 - бол.). Таварес (Кулёмин, Хики), 59:16 (4:2 - бол.).
Место и дата
22 января 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция