«Айлендерс» одолели «Лос-Анджелес», Кулемин отдал результативный пас

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Андерс Ли, а по шайбе забросили Джейсон Чимера и Джон Таварес. У гостей отличились Джефф Картер и Дрю Даути.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, отдал голевой пас, применил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 23 января в 03:00 (мск) примут «Филадельфию», а «Лос-Анджелес» 24 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Рейнджерс».