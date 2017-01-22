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«Айлендерс» одолели «Лос-Анджелес», Кулемин отдал результативный пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Андерс Ли, а по шайбе забросили Джейсон Чимера и Джон Таварес. У гостей отличились Джефф Картер и Дрю Даути.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, отдал голевой пас, применил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 23 января в 03:00 (мск) примут «Филадельфию», а «Лос-Анджелес» 24 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Рейнджерс».

Матч

Айлендерс - Лос-Анджелес - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы:

Чимера (Джионта), 2:30 (1:0). Ли (Таварес, Лэдди), 27:09 (2:0 - бол.). Картер (Копитар, Даути), 40:37 (2:1 - бол.). Даути (Льюис, Андреофф), 44:06 (2:2). Ли (Бэйли, Лэдди), 49:31 (3:2 - бол.). Таварес (Кулёмин, Хики), 59:16 (4:2 - бол.).

Место и дата

22 января 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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