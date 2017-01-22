«Оттава» по буллитам одолела «Торонто»
Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Оттаве».
Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра»,
завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по
шайбе забросили Бобби Райан и Майк Хоффман, а Том Пайят стал автором победного
буллита. У хозяев отличились Тайлер Бозак и Мэтт Мартин.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23
минуты, нанес один бросок, применил один силовой прием, четыре раза
заблокировал бросок соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников 11 минут,
два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 24 января в 04:30 (мск) примет «Калгари», а «Оттава» 23 января в 02:00 (мск) дома сыграет с «Коламбусом».
Матч
Торонто - Оттава - 2:3 Б. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Райан (Нил, Мето), 14:02 (0:1). Бозак (ван Римсдайк, Кадри), 27:31 (1:1 - бол.). Мартин (Кадри, Гардинер), 47:00 (2:1). Хоффман (Фанёф, Карлссон), 58:49 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Пайетт - 2:3.
Место и дата
22 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция