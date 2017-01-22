«Оттава» по буллитам одолела «Торонто»

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Оттаве».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Бобби Райан и Майк Хоффман, а Том Пайят стал автором победного буллита. У хозяев отличились Тайлер Бозак и Мэтт Мартин.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты, нанес один бросок, применил один силовой прием, четыре раза заблокировал бросок соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников 11 минут, два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 24 января в 04:30 (мск) примет «Калгари», а «Оттава» 23 января в 02:00 (мск) дома сыграет с «Коламбусом».