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«Оттава» по буллитам одолела «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Оттаве».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Бобби Райан и Майк Хоффман, а Том Пайят стал автором победного буллита. У хозяев отличились Тайлер Бозак и Мэтт Мартин.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты, нанес один бросок, применил один силовой прием, четыре раза заблокировал бросок соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников 11 минут, два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 24 января в 04:30 (мск) примет «Калгари», а «Оттава» 23 января в 02:00 (мск) дома сыграет с «Коламбусом».

Матч

Торонто - Оттава - 2:3 Б. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Райан (Нил, Мето), 14:02 (0:1). Бозак (ван Римсдайк, Кадри), 27:31 (1:1 - бол.). Мартин (Кадри, Гардинер), 47:00 (2:1). Хоффман (Фанёф, Карлссон), 58:49 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Пайетт - 2:3.

Место и дата

22 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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