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«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», Наместников, Нестеров и Бурмистров набрали по очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Тобиас Ридер, Радим Врбата, Майкл Стоун, Кристиан Фишер и Мартин Ганзал. У гостей отличились Седрик Пакетт, Владислав Наместников и Ондржей Палат.

Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл 12 минут, отдал голевой пас, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл 18 минут, отразив шесть бросков из шести в свой створ.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 15 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус три».

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 13 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту, нанес шесть бросков, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 24 января в 06:00 (мск) примет «Флориду», а «Тампа-Бэй» 25 января в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».

Матч

Аризона - Тампа-Бэй - 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)

Голы:

Ридер (Врбата, Экман-Ларссон), 8:05 (1:0). Врбата (Ханзал, Ридер), 10:19 (2:0). Пакетт (Дюмон, Бурниваль), 18:39 (2:1). Стоун (Врбата, Ханзал), 34:56 (3:1 - бол.). Фишер (Макгинн, Бурмистров), 36:25 (4:1). Ханзал (Врбата, Ридер), 39:44 (5:1). Наместников (Филппула, Палат), 49:45 (5:2). Палат (Нестеров, Джонсон), 54:18 (5:3 - бол.).

Место и дата

22 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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