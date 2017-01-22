«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», Наместников, Нестеров и Бурмистров набрали по очку
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены»,
завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Тобиас Ридер, Радим Врбата, Майкл Стоун, Кристиан Фишер и Мартин Ганзал. У
гостей отличились Седрик Пакетт, Владислав Наместников и Ондржей Палат.
Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл
12 минут, отдал голевой пас, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч
с показателем полезности «минус один».
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл 18
минут, отразив шесть бросков из шести в свой створ.
Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на
льду 15 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем
полезности «минус три».
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников
отыграл 13 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, применил
один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду
21 минуту, нанес шесть бросков, результативными действиями не отметился, окончив
матч с показателем полезности «минус два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 24 января в 06:00 (мск) примет «Флориду», а «Тампа-Бэй» 25 января в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».
Матч
Аризона - Тампа-Бэй - 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)
Голы:
Ридер (Врбата, Экман-Ларссон), 8:05 (1:0). Врбата (Ханзал, Ридер), 10:19 (2:0). Пакетт (Дюмон, Бурниваль), 18:39 (2:1). Стоун (Врбата, Ханзал), 34:56 (3:1 - бол.). Фишер (Макгинн, Бурмистров), 36:25 (4:1). Ханзал (Врбата, Ридер), 39:44 (5:1). Наместников (Филппула, Палат), 49:45 (5:2). Палат (Нестеров, Джонсон), 54:18 (5:3 - бол.).
Место и дата
22 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция