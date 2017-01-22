«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», Наместников, Нестеров и Бурмистров набрали по очку

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Тобиас Ридер, Радим Врбата, Майкл Стоун, Кристиан Фишер и Мартин Ганзал. У гостей отличились Седрик Пакетт, Владислав Наместников и Ондржей Палат.

Российский нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров отыграл 12 минут, отдал голевой пас, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл 18 минут, отразив шесть бросков из шести в свой створ.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 15 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус три».

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 13 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту, нанес шесть бросков, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 24 января в 06:00 (мск) примет «Флориду», а «Тампа-Бэй» 25 января в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».