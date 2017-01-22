«Вашингтон» в овертайме дожал «Даллас», Овечкин забросил одну шайбу
Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».
Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн
Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В их
составе по шайбе забросили Андре Бураковски, Александр Овечкин, Ти Джей Оши и
Джей Бигл. У хозяев отличились Адам Кракнелл, Патрик Ивз и Джейми Бенн.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на
льду 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника,
схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл
16 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, применил пять силовых
приемов, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на
льду 13 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил один силовой
прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 25 января в 05:30 (мск) примет «Миннесоту», а «Вашингтон» 24 января в 04:00 (мск) примет «Каролину».
Матч
Даллас - Вашингтон - 3:4 О.Т. (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Бураковски 1:51 (0:1). Крэкнелл (Хэмьюс, Бенн Д.), 6:26 (1:1). Ивз (Немет, МакКензи), 26:47 (2:1). Бенн Д. (Ивз, Сегин), 35:59 (3:1 - бол.). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 43:18 (3:2 - бол.). Оши (Бэкстрём, Нисканен), 45:26 (3:3 - бол.). Бигл (Нисканен, Кузнецов), 60:19 (3:4).
Место и дата
22 января 04:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция