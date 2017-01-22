«Вашингтон» в овертайме дожал «Даллас», Овечкин забросил одну шайбу

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Андре Бураковски, Александр Овечкин, Ти Джей Оши и Джей Бигл. У хозяев отличились Адам Кракнелл, Патрик Ивз и Джейми Бенн.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 16 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, применил пять силовых приемов, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 13 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 25 января в 05:30 (мск) примет «Миннесоту», а «Вашингтон» 24 января в 04:00 (мск) примет «Каролину».