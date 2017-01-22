Поражение гандболистов, бронза биатлонистов и рекордсмен Руни. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра воскресенья.

1. Гандболисты мужской сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира в Париже проиграли команде Словении – 26:32. Отметим, что после первого тайма россияне вели в счете 15:13. Таким образом, сборная России прекратила борьбу за медали.

2. Футболисты петербургского «Зенита» в заключительном матче на первом сборе в ОАЭ разгромили китайский «Чанчунь Ятай» - 4:0. Дубль во встрече оформил Артур Юсупов, а по мячу забили Роберт Мак и Александр Кокорин.

3. Нападающий Уэйн Руни в матче чемпионата Англии по футболу со «Сток Сити» (1:1) забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и единолично вышел на первое место в списке бомбардиров клуба за всю его историю. Для 31-летнего Руни этот гол стал 250-м в футболке «МЮ», форвард вышел на чистое первое место в списке бомбардиров клуба за все время, обогнав прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона.

4. Футболисты «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии – 2:2. На голы Лероя Сане и Кевина де Брейне лондонцы ответили точными ударами Деле Алли и Сон Хын Мина. «Тоттенхэм» с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на шесть баллов от лидирующего лондонского «Челси». «Манчестер Сити» с 43 очками расположился на пятой строчке.

5. Футболисты «РБ Лейпцига» разгромили франкфуртский «Айнтрахт» в матче 17-го тура чемпионате Германии – 3:0. В составе победителей отличились Марвин Комппер и Тимо Вернер, а защитник франкфуртцев Хесус Вальехо записал в пассив автогол. «Лейпциг», имея 39 очков, идет на втором месте в чемпионате, на три очка отставая от мюнхенской «Баварии».

6. Хоккеисты Восточной конференции одержали победу в мастер-шоу Матча звезд КХЛ, который в 2017 году проходит Уфе – 5:2.

7. Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков стали третьими в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Россияне, допустившие на восьми огневых рубежах 9 промахов, финишировали с отставанием в 33,6 секунды от победителей - сборной Германии. Второе место заняли норвежцы.

8. Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств. Таким образом, в настоящее время расследование продолжается в отношении семи российских биатлонистов.

9. Немка Надин Хорхлер победила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Второй стала еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер. Третьей финишировала чешка Габриэла Коукалова. Россиянка Татьяна Акимова, допустившая 3 промаха, стала 16-й.

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