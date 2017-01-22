«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси», Проворов отдал голевой пас
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс
Фарго-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Павел Заха и Кайл Палмьери, а Майлз Вуд оформил дубль. У хозяев
отличился Трэвис Конечны.
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду восемь минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23
минуты, нанес четыре броска, отдал голевой пас, применил три силовых приема,
один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл
почти 16 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника,
окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 23 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Нью-Джерси» 25 января в 04:00 (мск) примет «Лос-Анджелес».
Матч
Филадельфия - Нью-Джерси - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы:
Заха (Квинси, Йозефсон), 7:11 (0:1). Конечны (Проворов, Казинс), 10:49 (1:1). Палмиери (Каммаллери, Паренто), 35:51 (1:2 - бол.). Вуд (Каммаллери, Сантини), 39:12 (1:3). Вуд (Холл, Столлери), 44:26 (1:4 - бол.).
Место и дата
22 января 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция