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«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси», Проворов отдал голевой пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Павел Заха и Кайл Палмьери, а Майлз Вуд оформил дубль. У хозяев отличился Трэвис Конечны.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду восемь минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты, нанес четыре броска, отдал голевой пас, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл почти 16 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 23 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Нью-Джерси» 25 января в 04:00 (мск) примет «Лос-Анджелес».

Матч

Филадельфия - Нью-Джерси - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы:

Заха (Квинси, Йозефсон), 7:11 (0:1). Конечны (Проворов, Казинс), 10:49 (1:1). Палмиери (Каммаллери, Паренто), 35:51 (1:2 - бол.). Вуд (Каммаллери, Сантини), 39:12 (1:3). Вуд (Холл, Столлери), 44:26 (1:4 - бол.).

Место и дата

22 января 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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