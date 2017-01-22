«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси», Проворов отдал голевой пас

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Павел Заха и Кайл Палмьери, а Майлз Вуд оформил дубль. У хозяев отличился Трэвис Конечны.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду восемь минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты, нанес четыре броска, отдал голевой пас, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл почти 16 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 23 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Нью-Джерси» 25 января в 04:00 (мск) примет «Лос-Анджелес».