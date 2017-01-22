«Монреаль» проиграл «Баффало», Радулов очков не набрал

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Брайан Джионта, Коди Франсон и Зак Богосян. У хозяев отличились Арттури Лехконен и Филлип Дано.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 20 минут, нанес один бросок, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 22 минуты, нанес один бросок, применил два силовых приема, четыре раза заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 25 января в 04:30 (мск) примет «Калгари», а «Баффало» 25 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Нэшвиллом».