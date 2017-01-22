Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова6:3, 6:3Кузнецова
Футбол  ЦСКА- : -Пяст
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монреаль» проиграл «Баффало», Радулов очков не набрал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Брайан Джионта, Коди Франсон и Зак Богосян. У хозяев отличились Арттури Лехконен и Филлип Дано.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 20 минут, нанес один бросок, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 22 минуты, нанес один бросок, применил два силовых приема, четыре раза заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 25 января в 04:30 (мск) примет «Калгари», а «Баффало» 25 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Нэшвиллом».

Матч

Монреаль - Баффало - 2:3 О.Т. (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Лехконен (Байрон), 23:54 (1:0). Джионта (Кейн), 24:50 (1:1). Дано (Пачиоретти, Петри), 28:50 (2:1). Фрэнсон (О'Райлли Р.), 51:53 (2:2). Богосян (О'Райлли Р., Кейн), 61:48 (2:3).

Место и дата

22 января 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
3 голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».Голевой пас Марченко не помог «Детройту» в матче с «Баффало»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».Ягр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛЯгр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛВ канун Матча звезд КХЛ-2017 «Советский спорт» вспоминает самые интересные истории с прежних январских праздников хоккея.Малкин – настоящий мужик. Сказал – сделал! Как Джино набрал 50-е очко (видео)Малкин – настоящий мужик. Сказал – сделал! Как Джино набрал 50-е очко (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Монреаль» проиграл «Питтсбургу», Емелин и Малкин отдали по голевому пасуХоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».Мэттьюз повторил достижение БерезинаФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз забил свой 22-й гол в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3).Передача Зайцева помогла «Торонто» одержать волевую победу над «Баффало»Передача Зайцева помогла «Торонто» одержать волевую победу над «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:3.Нападающий «Далласа» сломал три клюшки в матче против «Баффало» (видео)Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн в матче регулярного чемпионата Наициональной хоккейной лиги против «Баффало» сломал подряд три клюшки.Шайба Ванека принесла «Детройту» победу над «Монреалем»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».«Баффало» дома обыграл «Даллас»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».Террьен провел 800-й матч в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.Редко, но зато как метко! 12 убойных автоголов в хоккееРедко, но зато как метко! 12 убойных автоголов в хоккее«Советский спорт» решил вспомнить еще несколько забавных моментов, в которых шайба залетала совсем не в те ворота.Два очка Емелина помогли «Монреалю» обыграть «Рейнджерс»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».Дубли Скиннера и Макгинна помогли «Каролине» обыграть «Баффало»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».Кэри Прайс: У других игроков нет возможности попросить замену, поэтому я остался на льду вместе со всемиГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги крупного поражения от «Миннесоты» (1:7) и объяснил, почему не попросил замену по ходу игры.«Монреаль» вернул Щербака в АХЛФорвард «Монреаля» Никита Щербак возвращается в фарм-клуб «Канадиенс».Команда Радулова разгромлена со счетом 1:7. Что не так с «Монреалем»? (видео)Команда Радулова разгромлена со счетом 1:7. Что не так с «Монреалем»? (видео)«Канадиенс» в целом неплохо проводят сезон, но тут как под каток попали под «Миннесоту».Кросби – главный претендент на «Харт Трофи», Бобровский – на третьем местеОфициальный сайт НХЛ провел опрос по определению фаворитов в борьбе за «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона.Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Баффало»«Тампа-Бэй» одержала домашнюю победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» – в четвертьфинале, а «Монреаль» – в кризисе. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.
Главные новости
Футбол
Поражение гандболистов, бронза биатлонистов и рекордсмен Руни. Главные новости утра
Биатлон
Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве
Теннис
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Хоккей
«Вашингтон» в овертайме дожал «Даллас», Овечкин забросил одну шайбу
Хоккей
«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», Наместников, Нестеров и Бурмистров набрали по очку
Теннис
Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский отразил 35 бросков
Футбол
Мутко проигнорировал просьбу Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС
Футбол
«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Словенцы выиграли? Ну и пусть идут... Дальше
все новости
Баффало
Баффалокалендарьстатистика
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Алексей Емелин
Алексей Емелинвсе новости