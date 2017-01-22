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Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала российская пара одержала победу над Викторией Голубич (Швейцария) и Кристиной Плишковой (Чехия) со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

Соперницами Павлюченковой и Макаровой по четвертьфиналу будут Андреа Главачкова (Чехия)/Шуай Пэн (Китай). 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд

1/8 финала

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Виктория Голубич (Швейцария)/Кристина Плишкова (Чехия) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

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