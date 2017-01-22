Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Павлюченковой
Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертом круге американская теннисистка одержала победу над немкой Моной Бартель со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 36 минут.
Соперницей американки, посеянной на турнире под 13 номером, в четертьфинале будет россиянка Анастасия Пвлюченкова, которая, в свою очередь, переиграла соотечественницу - Светлану Кузнецову.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Бартель М. (Германия) - Уильямс В. (США) - 3:6, 5:7
Место и дата
22 января 04:50, , Онлайн-трансляция
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