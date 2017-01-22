Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве

Сегодня в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у мужчин.

30 сильнейших биатлонистов преодолеют дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Россию представят четверо мужчин.

Второй стартовый номер у лидера российской команды Антона Шипулина. Максим Цветков уйдет в гонку под 8-м номером, Антон Бабиков - под 12-м, Евгений Гараничев - под 27-м.

Под первым номером заявлен лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад. Немец Симон Шемпп в протоколе значится третьим.

Мужской масс-старт начнется в 13:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.