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Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у мужчин.

30 сильнейших биатлонистов преодолеют дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.  Россию представят четверо мужчин. 

Второй стартовый номер у лидера российской команды Антона Шипулина. Максим Цветков уйдет в гонку под 8-м номером, Антон Бабиков - под 12-м, Евгений Гараничев - под 27-м.  

Под первым номером заявлен лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад. Немец Симон Шемпп в протоколе значится третьим.  

Мужской масс-старт начнется в 13:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки. 

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