Тренер Емельяненко: Митрион бьет жестко, но бой ведет сумбурно

Тренер российского бойца Федора Емельяненко Александр Мичков поделился мнением о будущем сопернике россиянина Мэтте Митрионе.

– Соперник довольно-таки интересный и непростой: высокий, длинные конечности, левша. Довольно таки, быстрый, хорошо перемещается «на ногах», что может вызвать проблемы. Ведет бой в довольно-таки жесткой манере – любит подраться, побить руками, может «зарубиться», как у нас говорят. Бьет довольно-таки жестко. Тяжелый вес - тяжелый удар. Но я бы не сказал, что у него есть какие-то коронные комбинации. Ведет он сумбурный бой, надеясь на свою физическую силу и на свой тяжелый удар. В результате он и пропускал - были нокауты, - цитирует Мичкова издание «Старый Оскол».

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.





