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Глушаков поздравил братьев Комбаровых с юбилеем

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил с юбилеем братьев Комбаровых. Сегодня Дмитрию и Кириллу исполняется 30 лет.

«С Юбилеем, Братья!! 30 лет!», - написал Глушаков в Instagram.

Долгое время (до 2014 года) братья выступали за одну команду – сначала за юношеские и молодежные коллективы «Спартака», а потом – на профессиональном уровне за столичное «Динамо». С 2010-го – оба брата вернулись в «Спартак». 

Дмитрий продолжает выступать за красно-белых и привлекается в сборную России. Кирилл, начиная с 2014 года, сменил несколько команд, поиграв в «Торпедо», «Спартаке-2», «Томи» и «Арсенале».

Что касается наград, то в активе Кирилла и Дмитрия бронза чемпионата России-2008 в составе «Динамо» и серебро сезона-2011/2012 в составе «Спартака».  

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