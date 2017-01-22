Глушаков поздравил братьев Комбаровых с юбилеем

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил с юбилеем братьев Комбаровых. Сегодня Дмитрию и Кириллу исполняется 30 лет.

«С Юбилеем, Братья!! 30 лет!», - написал Глушаков в Instagram.

Долгое время (до 2014 года) братья выступали за одну команду – сначала за юношеские и молодежные коллективы «Спартака», а потом – на профессиональном уровне за столичное «Динамо». С 2010-го – оба брата вернулись в «Спартак».

Дмитрий продолжает выступать за красно-белых и привлекается в сборную России. Кирилл, начиная с 2014 года, сменил несколько команд, поиграв в «Торпедо», «Спартаке-2», «Томи» и «Арсенале».

Что касается наград, то в активе Кирилла и Дмитрия бронза чемпионата России-2008 в составе «Динамо» и серебро сезона-2011/2012 в составе «Спартака».