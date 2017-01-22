Емельяненко прилетит в США за пять дней до боя с Митрионом

Тренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов сообщил, что спортсмен прилетит в США менее чем за неделю до поединка с американцем Мэттом Митрионом.

- Это нельзя будет назвать полноценным сбором, это будет подводка к поединку. Мы прилетим туда примерно дней за пять до боя, - сказал Воронов ТАСС.

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

