Александр Шмурнов: У «Зенита» команда по-прежнему более классная, чем у «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился ожиданиями от игры питерского «Зенита» во второй части чемпионата России и Лиге Европы.

— Думаю, Лига Европы не будет для «Зенита» приоритетом. Не факт, что догонят «Спартак» и не факт, что, догнав, останутся на первом месте. Но им это по силам, конечно. А Лига Европы все равно у «Зенита» будет, даже если команда вылетит в первом же раунде. Именно Лига Европы заставляет Луческу инициировать выход команды на пик чуть раньше. И это, конечно, скажется на финише в чемпионате. Хотя, думаю, первый раунд «Зенит» все же пройдет. Даже не прикладывая сверхусилий.

Команда у «Зенита» чуть-чуть меняется, постоянно находится в вулканическом состоянии. Уход Халка вроде бы удалось нейтрализовать, а связанные с этим проблемы — нивелировать. Но все равно «Зенит» немного затрясло. Сейчас ушел Витцель — то же самое. Хотя уже найдены люди, которые могут теоретически заменить Витцеля — по роли, один в один. Но все равно, несмотря на хороший состав и качественные приобретения, без проблем они весну не пройдут. Значит, нас ждет очень интересная концовка чемпионата. У «Зенита», на мой взгляд, команда по-прежнему более классная, чем у «Спартака». Но у «Спартака» пять очков в запасе и нет Лиги Европы. Думаю, шансы примерно равны, - написал в своей колонке на «Матч ТВ» Шмурнов.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает вторую строчку с 35 очками.