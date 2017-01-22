Тюмень могут лишить чемпионата мира в 2021 году

Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

- Проведение чемпионата мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо подождать, до этого мы должны решить много вопросов, чтобы вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU вопрос по поводу Тюмени будет решен, - сказал вице-президент организации Ивор Леготян в интервью Sport.idnes.cz.

Вчера в Антерсельве (Италия) состоялось внеочередное заседание IBU совместно с представителями спортсменов и команд. На нем обсуждались данные доклада Макларена, и было принято решение, что российские спортсмены пока наказаны не будут.

Напомним, что Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.