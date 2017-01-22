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«Бастия» пообещала содействие в расследовании инцидента с Балотелли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бастия» опубликовала официальное заявление в ответ на слова нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который пожаловался на проявления расизма со стороны болельщиков корсиканского клуба.

«Мы с удивлением после матча узнали о фактах расизма на трибунах, о которых ничего не сообщили судьи, делегат матча или представители «Ниццы». «Бастия» всегда выступала за ценности спорта, морали и уважения, а в нашей команде играют футболисты самых разных национальностей. Мы сотрудничаем с расследованием данного инцидента», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, итальянский форвард Марио Балотелли после матча опубликовал в сети Instagram запись, в которой резко обвинил фанатов «Бастии» в некорректном поведении и расизме.

Матч 21-го тура чемпионата Франции «Бастия» - «Ницца» закончился вничью - 1:1.

Марио Балотелли забил 8 мячей в 10 проведенных матчах текущего сезона.


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