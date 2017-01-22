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Сердар Таски: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Немецкий защитник «Спартака» Сердар Таски сообщил, что в ближайшее время может продлить контракт с московским клубом, который истекает летом этого года.

- Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со «Штутгартом», с «Баварией» и хочу сделать это в третий раз со «Спартаком». Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении. Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок, - сказал Таски ТАСС.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист продолжит карьеру в «Трабзонспоре». 

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах красно-белых, в которых отметился одним забитым мячом. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро. 

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