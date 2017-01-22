Маррэй проиграл Михаилу Звереву на Australian Open
Первая ракетка мира Энди Маррэй не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Сегодня британец сенсационно уступил 50-му номеру мирового рейтинга - 29-летнему немецкому теннисисту Михаилу Звереву, родившемуся в Москве.
Матч продолжался 3 часа и 33 минуты. Маррэй выполнил 10 эйсов и допустил 6 двойных ошибок. При этом Зверев выиграл 8 геймов на подаче соперника.
Напомним, ранее турнир уже покинул шестикратный победитель австралийского «мэйджора» Новак Джокович, проигравший Денису Истомину.
За выход в полуфинал Михаил Зверев сразится с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцарии) - Кеи Нисикори (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Зверев М. (Германия) - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6
Место и дата
22 января 06:00, , Онлайн-трансляция