Брагин может войти в тренерский штаб первой сборной на ЧМ-2017

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин может войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира, сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

- Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич (Знарок) с Валерием Николаевичем примут решение, - сказал Ротенберг ТАСС. - Есть вероятность, что Брагин будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне.

Чемпионат мира в Париже и Кельне пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе А с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.