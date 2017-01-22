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Брагин может войти в тренерский штаб первой сборной на ЧМ-2017

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин может войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира, сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

- Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич (Знарок) с Валерием Николаевичем примут решение, - сказал Ротенберг ТАСС. - Есть вероятность, что Брагин будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне.

Чемпионат мира в Париже и Кельне пройдет с 5 по 21 мая. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе А с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

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