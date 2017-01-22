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Виталий Мутко: Если бы Инфантино попросил, я бы не выдвигался на пост президента РФС

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не подтвердил информацию о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино просил его не выдвигаться на пост главы Российского футбольного союза.

- Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о том, что Виталий Мутко проигнорировал соответствующую просьбу Джанни Инфантино.

Это объяснялось тем, что Мутко был упомянут в докладе WADA как чиновник, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом-2016 Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в связи с соответствующим решением МОК.

После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд руководящих должностей в футболе. В частности, Мутко был членом совета ФИФА и руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году.

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