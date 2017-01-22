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Три игрока «Миннесоты» получили статус первой звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Вопреки обыкновению, лауреатов оказалось не трое, а сразу пятеро.

Третьей звездой был признан форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари» (7:3). 

Второй звездой стал назван чешский нападающий «Аризоны» Радим Врбата, набравший 4 (1+3) очка в победном матче против «Тампы» (5:3). 

Звание первой звезды дня разделили игроки «Миннесоты»: Эрик Хаула, Райан Сутер и Джейсон Цукер. Они забросили 3 шайбы всего за 119 секунд в третьем периоде матча с «Анахаймом» и помогли «Дикарям» вырвать победу (5:3).

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