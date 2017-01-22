Вавринка обыграл Сеппи в четвертом круге Australian Open

Дарья Гаврилова: Перед жеребьевкой так и сказала, что Australian Open выиграю или я, или Плишкова

26-я ракетка мира Дарья Гаврилова рассказала о своих эмоциях после победы над Тимеа Бачински из Швейцарии (6:3, 5:7, 6:4) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.