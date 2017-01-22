Вавринка обыграл Сеппи в четвертом круге Australian Open
Швейцарец Станислас Вавринка вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
В четвертом круге четвертая ракетка турнира обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты.
Вавринка в четвертьфинале сыграет с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) – Дэн Эванс (Великобритания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Сеппи А. (Италия) - 7:6, 7:6, 7:6
Место и дата
22 января 06:00, , Онлайн-трансляция
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