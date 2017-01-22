Президент Союза биатлонистов Чехии: Чиновники IBU просто тянут время, мы потребуем созыва внеочередного конгресса

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза недоволен действиями руководства IBU в процессе расследования допинговых случаев, главными фигурантами которого стали российские спортсмены.

- Чиновники IBU просто тянут время. Не знаю, что им сказали русские, но это вполне можно себе представить. В том случае, если Бессеберг (президент IBU - прим. ред.) будет отсылать все решения на конгресс организации, мы потребуем созыва внеочередного конгресса, - заявил Хамза.

Напомним, ранее за принятие самых жестких мер в отношении нарушителей антидопинговых правил высказывались лидеры сборной Чехии - Михал Шлезингр и Габриэла Коукалова.

Следующий исполком Международного союза биатлонистов состоится 9 февраля 2017 года. Ожидается, что на нем будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, который состоится в австрийском Хохфильцене.

На исполкоме будет обсуждаться возможность проведения внеочередного конгресса IBU.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.

