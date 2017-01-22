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Уле Эйнар Бьорндален: Я разочарован. Мы не намерены ждать решения конгресса IBU еще полтора года

Источник:  TV2Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален недоволен политикой IBU в отношении возможных нарушителей антидопинговых правил.

- Я разочарован, мы не намерены ждать решений конгресса IBU еще полтора года. Мы хотим «чистых» соревнований, а IBU должен, наконец, четко обозначить свою позицию. Теперь нам нужно собраться с комитетом спортсменов и обдумать, что еще мы можем сделать, - заявил Бьорндален.

Следующий исполком Международного союза биатлонистов состоится 9 февраля 2017 года. Ожидается, что на нем будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, который состоится в австрийском Хохфильцене.

На исполкоме будет обсуждаться возможность проведения внеочередного конгресса IBU.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.


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