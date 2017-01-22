Александр Бубнов: ЦСКА заслуженно выиграл в матче с «Воленом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Воленом» (3:0).

- В матче с «Воленом» ЦСКА предстал в необычном экспериментальном составе и при этом всю встречу провел без замен. Армейцы контролировали ход игры на протяжении всех 90 минут. Российская команда играла очень дисциплинированно, лучше держала мяч и владела инициативой. Правда, в первом тайме особых угроз сопернику ЦСКА не создал. И все-таки благодаря голу Алексея Ионова со штрафного москвичи сумели открыть счет. Во втором тайме он забил снова, а потом красно-синие накрыли соперника прессингом в середине поля, и отличился уже Тимур Жамалетдинов. Голевую передачу при этом отдал новичок команды Джафар, который отнял мяч у швейцарцев. И Жамалетдинов затем пробил здорово.

У «Волена» за всю игру был всего один острый момент — когда нападающему удалось на фланге убежать от Кирилла Набабкина и опасно прострелить. В остальном же ЦСКА был вполне надежен в обороне. Уверенно в опорной зоне середину поля контролировали Кучаев и Гордюшенко. Так что ЦСКА заслуженно выиграл, - цитирует Бубнова Sportbox.

ЦСКА взял верх над швейцарским «Воленом» (3:0) в товарищеском матче. Игра прошла в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят зимний сбор. У победителей отличились Алексей Ионов (32-я и 48-я минуты) и Тимур Жамалетдинов (63-я).