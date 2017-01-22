Сердар Таски: Пятиочковый отрыв от «Зенита» — это ничто
Защитник «Спартака»
Сердар Таски поделился мнением о лидерстве своей команды в РФПЛ.
- Пятиочковый отрыв от «Зенита» - это ничто. Условно нам
достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а «Зениту»
выиграть, и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча.
Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить
на поле и хорошо делать свою работу, - приводит слова Таски ТАСС.
Напомним, «Спартак» с 40 очками возглавляет турнирную
таблицу РФПЛ, «Зенит» с 35 очками идет на втором месте. В следующем туре 5
марта красно-белые сыграют на выезде с «Краснодаром», петербуржцы днем раньше
встретятся в Москве с ЦСКА.
В девятом туре команды Массимо Карреры и Мирчи Луческу
играли между собой, матч закончился победой сине-бело-голубых со счетом 4:2.
Следующая встреча лидеров РФПЛ состоится 15 апреля в Москве.