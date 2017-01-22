Михаил Зверев: На победу в матче с Маррэем меня вдохновила битва брата с Надалем

Немецкий теннисист Михаил Зверев прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира Энди Маррэем в четвертом круге Australian Open.

- Даже не знаю, как мне это удалось, просто знал, что нужно выходить к сетке с подачи, но не думал, что все сложится так удачно. Публика в Австралии просто невероятная, легко было играть агрессивно, но трудно было оставаться спокойным. Я смотрел на маму, когда проигрывал мячи с лета у сетки, она улыбалась, и это мне помогало. Победа над Энди очень многое значи для моей семьи, которая всегда меня поддерживает.



Младший брат Александр меня вдохновил, он отлично играл вчера против Надаля, это по-хорошему мотивировало меня.



Если в следующем матче моим соперником будет Роджер Федерер, это просто мечта, я вырос на его теннисе, - заявил Михаил.

Напомним, 50-я ракетка мира Михаил Зверев сегодня обыграл Энди Маррэя в четырех партиях.

За выход в полуфинал он сразится с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцарии) - Кеи Нисикори (Япония).

Мельбурн (Австралия)

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