Михаил Зверев: На победу в матче с Маррэем меня вдохновила битва брата с Надалем
Немецкий теннисист Михаил Зверев прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира Энди Маррэем в четвертом круге Australian Open.
- Даже не знаю, как мне это удалось, просто знал, что нужно выходить к сетке с
подачи, но не думал, что все сложится так удачно. Публика в Австралии просто невероятная,
легко было играть агрессивно, но трудно было оставаться спокойным. Я
смотрел на маму, когда проигрывал мячи с лета у сетки, она улыбалась, и это мне помогало. Победа над Энди очень многое значи для
моей семьи, которая всегда меня поддерживает.
Младший брат Александр меня вдохновил, он отлично играл вчера против Надаля, это по-хорошему мотивировало меня.
Если в следующем матче моим соперником будет Роджер Федерер, это просто мечта, я вырос на его теннисе, - заявил Михаил.
Напомним, 50-я ракетка мира Михаил Зверев сегодня обыграл Энди Маррэя в четырех партиях.
За выход в полуфинал он сразится с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцарии) - Кеи Нисикори (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Зверев М. (Германия) - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6
Место и дата
22 января 06:00, , Онлайн-трансляция