Александр Бубнов: Матч с «Воленом» показал, что у ЦСКА сейчас неплохой резерв

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как изменится состав ЦСКА пр новом тренере Викторе Гончаренко.

- Некоторые изменения в игре ЦСКА по сравнению с тем, что было при Леониде Слуцком, безусловно, есть. Гончаренко пробует Набабкина в качестве центрального защитника, а у Слуцкого тот сидел на лавке, даже когда у команды были серьезные кадровые потери. Кроме того, пробует новый тренер в деле и Ивана Олейникова, и тот в атаке смотрится органично. Но все же очевидно, что из этого состава Гончаренко точно сможет рассчитывать пока только на двоих игроков — это Васин и Щенников. Хоть оборону он наверняка еще будет перестраивать, так как нужно пробовать разные варианты и разные тактические схемы. Знаю, что новый тренер наигрывает также схему и в три центральных защитника.

Главное, что матч с «Воленом» (3:0) показал, что у ЦСКА сейчас неплохой резерв. При этом футболисты хорошо смотрелись с точки зрения «физики»: они много двигались на протяжении всей встречи и выполняли большой объем работы как при контроле мяча, так и в отборе. А значит, готовы функционально, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что после 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 очка. Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.