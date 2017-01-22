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IBU проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила, сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам. Инициатором выступил француз Мартен Фуркад.  

«Исполком IBU полностью понимает и поддерживает инициативу спортсменов ужесточить антидопинговые правила по отношению к федерациям и отдельным спортсменам, - говорится в сообщении. - Чтобы внести изменения в правила как можно скорее, исполком IBU проведет внеочередной конгресс для одобрения изменений правил перед чемпионатом мира 2017 года в Хохфильцене».

Чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.

Вчера в Антерсельве (Италия) состоялось внеочередное заседание IBU совместно с представителями спортсменов и команд. На нем обсуждались данные доклада Макларена, и было принято решение, что российские спортсмены пока наказаны не будут. 

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