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День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!
Источник: Sports Illustrated

Сегодня исполняется 60 лет одному из лучших снайперов в истории мирового хоккея Майку Босси.

Майк родился 22 января 1957 года в Монреале, в большой семье украинских эмигрантов (фамилия его предков – Босых).

Уже будучи юниором, Босси установил ряд впечатляющих снайперских рекордов. Так, в одном из матчей он забросил 23 шайбы.

Таланты форварда в полной мере проявились и в Национальной хоккейной лиге. Майк был выбран на драфте НХЛ 1977 года клубом «Нью-Йорк Айлендерс» под общим номером 15. Впоследствии он внес решающий вклад в построение команды-династии «Островитян». С 1980 по 1983 год клуб неизменно завоевывал Кубок Стэнли. В 1984 Босси стал обладателем Кубка Канады в составе сборной страны.

Майк Босси - лучший снайпер в истории НХЛ, исходя из количества шайб, заброшенных в среднем за игру - 0,762 гола. Всего за карьеру он набрал 1126 очков (573+553) в 752 проведенных матчах регулярных чемпионатов.

В возрасте 30 лет канадец был вынужден завершить карьеру из-за хронической травмы спины. После долгих и неудачных попыток устроиться на тренерскую работу в НХЛ Майк несколько лет проработал директором отдела продаж в компании, торговавшей картофельными чипсами. В 2006 году Босси вернулся в свой родной клуб на должность координатора по связям с болельщиками.


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