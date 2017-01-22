Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцом

Российский полутяжеловес Артур Бетербиев подтвердил, что его следующим соперником будет кубинец Салливан Баррера.

- События меняются очень быстро. Мы получили подтверждение, что Салливан Баррера согласился на бой, и теперь он состоится. Хотел бы поблагодарить Салливана за его решение. Он оказался настоящим бойцом. Надеюсь, любители бокса смогут насладиться этим поединком! Как говорят в России: «Пусть победит сильнейший!». Также я хотел бы поблагодарить промоутеров за их решение провести этот отборочный бой, - заявил Бетербиев.

Этот бой будет носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым.

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.

Бетербиев, которому вчера исполнилось 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.

