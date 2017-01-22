Мугуруса вышла в четвертьфинал Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса преодолела барьер 4-го круга на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня Мугуруса нанесла поражение румынке Соране Кырсте в двух партиях.
Следующей соперницей Гарбинье на турнире станет победительница встречи между первой ракеткой мира Анжелик Кербер и американкой Коко Вандевеге.
Напомним, в прошлом году Мугуруса одержала победу на «Ролан Гаррос», переиграв в финале Серену Уильямс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Кырстя С. (Румыния) - Мугуруса Г. (Испания) - 2:6, 3:6
Место и дата
22 января 09:00, , Онлайн-трансляция
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