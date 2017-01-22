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«Валенсия» заинтересована в приобретении Н'Динга

Источник:  Fichajes.netКомментарии

«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дельвину Н'Динга, сообщает Fichajes.com.

По информации источника, испанский клуб хотел бы совершить сделку во время зимнего трансферного окна.  

Н'Динга играет за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провел за железнодорожников 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Кроме этого, источник сообщает, что «Валенсия» хотела бы предложить контракт бывшему полузащитнику «Локомотива» Лассану Диарра. В настоящий момент 31-летний футболист является игроком «Марселя». 

ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ

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