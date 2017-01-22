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Деметрио Альбертини: В серии А нужно создать чемпионат дублирующих составов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Италии Деметрио Альбертини считает итальянский чемпионат «транзитным».

«Я думаю, в Италии есть все для развития футбола, но не хватает какой-то государственной программы, – заявил Альбертини SO FOOT.com. – Условия таковы, что наши таланты не могут проявить себя даже в оптимальном для этого возрасте. Серия А теперь – это такой транзитный чемпионат, ни у одного клуба, кроме пожалуй «Ювентуса», нет четкого видения, куда двигаться. Вот игроки и уезжают: Верратти, Погба, Коутиньо… Нужны перемены, мне кажется, очень хорошим решением стало бы создание чемпионата дублирующих составов, как в Англии, где могли бы обкатываться молодые».

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