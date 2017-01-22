Грегг Попович: Нельзя верить ни единому слову Дональда Трампа

Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович скептически оценивает перспективы Дональда Трампа на посту президента США.

- Наш президент вступает в должность с самым низким уровнем доверия за всю историю страны. Большинство людей просто не понимают его действия. И мне хочется, чтобы ему хватило мудрости совершить что-то действительно объединяющее людей, а не просто обещать это.

Он мог бы пообщаться с теми группами населения США, которые он оскорбил и скомпрометировал во время праймериз, и убедить их в своей лояльности. Но на данный момент нельзя верить ни единому слову, которое произносит Трамп, - заявил Попович.

Напомним, 70-летний республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.

Грегг Попович бессменно возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. За это время команда из Техаса выиграла 5 чемпионских титулов в Национальной баскетбольной ассоциации. Бывший сотрудник ЦРУ Попович трижды признавался лучшим тренером лиги по итогам сезона.



