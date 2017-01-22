Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова6:3, 6:3Кузнецова
Футбол  ЦСКА- : -Пяст
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Грегг Попович: Нельзя верить ни единому слову Дональда Трампа

Источник:  The ScoreКомментарии

Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович скептически оценивает перспективы Дональда Трампа на посту президента США.

- Наш президент вступает в должность с самым низким уровнем доверия за всю историю страны. Большинство людей просто не понимают его действия. И мне хочется, чтобы ему хватило мудрости совершить что-то действительно объединяющее людей, а не просто обещать это.

Он мог бы пообщаться с теми группами населения США, которые он оскорбил и скомпрометировал во время праймериз, и убедить их в своей лояльности. Но на данный момент нельзя верить ни единому слову, которое произносит Трамп, - заявил Попович.

Напомним, 70-летний республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.

Грегг Попович бессменно возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. За это время команда из Техаса выиграла 5 чемпионских титулов в Национальной баскетбольной ассоциации. Бывший сотрудник ЦРУ Попович трижды признавался лучшим тренером лиги по итогам сезона.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Мемфис» проиграл «Хьюстону», «Кливленд» уступил «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Владимир Гомельский: Манера игры Пачулии мне не близка, я таких центров не люблюВладимир Гомельский: Манера игры Пачулии мне не близка, я таких центров не люблюОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался об игре центрового «Голден Стэйт» Зазы Пачулия.Владимир Гомельский: У кого-то из конкурентов Уэстбрука персональных болельщиков было гораздо большеВладимир Гомельский: У кого-то из конкурентов Уэстбрука персональных болельщиков было гораздо большеОбозреватель «Советского спорта» высказался о непопадании защитника «Оклахомы-Сити» Расселла Уэстбрука в стартовую пятерку команды Запада на Матч всех звезд НБА.«Лейкерс» обыграли «Индиану», Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» нанесли поражение «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (108:96).НБА. «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт», «Филадельфия» одолела «Портленд» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Трамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флагиТрамп развалит НХЛ? В Монреале уже жгут американские флагиБеспорядки в Америке и Канаде, связанные с избранием президентом США Дональда Трампа, могут нанести серьезный ущерб и заокеанской лиге.Торторелла предложил Леброну Джеймсу выйти на ледГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла обратился в программе 92.3 The Fan in Cleveland к баскетболисту «Кливленда» Леброну Джеймсу и предложил ему стать хоккеистом.Адетокумбо, Батлер, Дерозан, Ирвинг и Джеймс – в стартовой пятерке Матча всех звезд НБАКак сообщает официальный сайт НБА, определились стартовые пятерки команд Западной и Восточной конференций на Матч всех звезд.Газоль сломал руку на разминке «Сан-Антонио»Испанский центровой «Сан-Антонио» По Газоль получил перелом пястной кости левой руки, «Лента.Ру» со ссылкой на ESPN.«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБА«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБААмаре Стаудмайр летом 2016-го завершил 14-летную карьеру в НБА. Сейчас он игрок «Хапоэля» и заканчивать с баскетболом совсем не торопится.НБА. «Кливленд» обыграл «Финикс», «Сан-Антонио» победил «Денвер» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».Дональд Трамп: Мне нравится Надаль, он – настоящий чемпионИзбранный президент США Дональд Трамп высоко отозвался об испанском теннисисте Рафаэле Надале.НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому», «Индиана» победила «Сакраменто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Милош Теодосич: Поеду в НБА, но когда и в какой клуб – не знаюСербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что готов к переезду в Национальную баскетбольную ассоциацию, но не готов быть запасным игроком.«Лейкерс» уступили «Денверу», потерпев пятое поражение подряд. Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Лейкерса» уступили на домашней арене «Денверу» со счетом 121:127.НБА. «Даллас» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» уступили «Денверу» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.Стефан Маркович: Не сожалею, что не поехал в НБА. Рад тому, чего смог достичь в ЕвропеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о своем решении не переезжать из Европы в НБА.Даешь Пачулию на Матч всех звезд! Что происходит в НБАДаешь Пачулию на Матч всех звезд! Что происходит в НБАРазгром чемпионов, поражения «Лейкерс» Мозгова, вероятное появление команды в Мехико и лидерство Пачулии в голосовании на Матч всех звезд.НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд», «Бостон» обыграл «Шарлотт» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утраПоражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Антерсельва. Масс-старт. Мужчины. Онлайн
Футбол
Александр Спивак: При Виллаш-Боаше агрессивного футбола у «Зенита» не было
Футбол
Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в «Урале»
Бокс
Заб Джуда одержал первую победу за 5 лет, нокаутировав Мунгуйю (видео)
Теннис
Энди Маррэй: Зверев заслужил победу, сегодня он играл действительно здорово
Баскетбол
Грегг Попович: Нельзя верить ни единому слову Дональда Трампа
Футбол
«Валенсия» заинтересована в приобретении Н'Динга
Бокс
Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцом
Хоккей
День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!
Биатлон
IBU проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила
все новости
Сан-Антонио
Сан-Антониокалендарьстатистика
Грегг Попович
Грегг Поповичвсе новости
Дональд Трамп
Дональд Трампвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости