Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова6:3, 6:3Кузнецова
Футбол  ЦСКА- : -Пяст
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На сбор с «Томью» отправится экс-нападающий «Енисея»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

На сбор с «Томью» отправился нападающий Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Енисей», сообщает «Матч ТВ».

В декабре 26-летний форвард расторг контракт с красноярским клубом по обоюдному согласию сторон. До «Енисея» Кухарчук выступал за нижегородскую «Волгу», «Шинник», «Спартак-Нальчик», «Урал», «Анжи». 

В текущем сезоне нападающий провел за красноярский клуб девять матчей, но результативными действиями не отметился.

Напомним, «Томь» отправится на сбор в Турцию 23 января, а вернется в Россию 7 февраля.

После 17 матчей чемпионата России команда из Томска расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе девять очков. 

ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в «Урале»Нападающий молодежной сборной Аргентины Ролон находится на просмотре в «Урале», сообщает твиттер екатеринбургского клуба.«Валенсия» заинтересована в приобретении Н'Динга«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дельвину Н'Динга, сообщает Fichajes.com.ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в КитайФорвард «Юргордена» Майкл Олунга продолжит карьеру в чемпионате Китая.Агент: Ткачев останется в «Крыльях Советов»Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА, продолжит сезон в самарском клубе.Президент «Оребурга»: Мне ничего неизвестно о переходе ГлебаПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Александром Глебом.ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»Футбольный клуб ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч со швейцарской командой «Волен».Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов пройдут просмотр в «Томи»Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуациейПолузащитник «Кубани» Якуба может перейти в «Крылья Советов»Полузащитник «Кубани» Денис Якуба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Onedivision.Филипп Будковский: Надеюсь, что останусь в «Шахтере»Нападающий Филипп Будковский, который сейчас тренируется с «Шахтером», сказал, что надеется остаться в команде на вторую часть сезона. Напомним, что первую половину сезона форвард провел на правах аренды в «Анжи».Агент Раноккьи провел переговоры с представителями «Зенита»Как сообщает Tuttosport, защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в России.В «Зените» ждут защитника из «Интера»? Свежие трансферные новости и слухиВ «Зените» ждут защитника из «Интера»? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Валерий Петраков: Есть желание продолжить работу с «Томью». Пока я остаюсьГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков по-прежнему надеется помочь команде избежать вылета из РФПЛ.Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слуховГризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.Фибел прибыл на просмотр в «Анжи»Бывший защитник «Мордовии» и «Амкара» Тома Фибел, ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду», может вернуться в РФПЛ, сообщает Sportbox.Болгарин Иванов может оказаться в тульском «Арсенале»Болгарский защитник греческого «Панатинаикоса» Иван Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Trud.Жозе Фонте близок к переходу из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»Защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте вскоре станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщают британские СМИ.Александр Глеб может перейти в «Оренбург»Полузащитник БАТЭ Александр Глеб может перейти в «Оренбург». Ранее белорусские СМИ утверждали, что он покинет нынешний клуб.Защитник «Кубани» Зотов перейдет в клуб РФПЛЗащитник «Кубани» Георгий Зотов продолжит карьеру в клубе РФПЛ, сообщает «Матч ТВ».«Вест Бромвич» сообщил о договоренности со «Сток Сити» по трансферу БераиноФорвард «Вест Бромвича» Саидо Бераино близок к переходу в «Сток Сити». Информацию об этом подтвердил сайт «Вест Брома».
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Антерсельва. Масс-старт. Мужчины. Онлайн
Футбол
Александр Спивак: При Виллаш-Боаше агрессивного футбола у «Зенита» не было
Футбол
Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в «Урале»
Бокс
Заб Джуда одержал первую победу за 5 лет, нокаутировав Мунгуйю (видео)
Теннис
Энди Маррэй: Зверев заслужил победу, сегодня он играл действительно здорово
Баскетбол
Грегг Попович: Нельзя верить ни единому слову Дональда Трампа
Футбол
«Валенсия» заинтересована в приобретении Н'Динга
Бокс
Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцом
Хоккей
День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!
Биатлон
IBU проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Дмитрий Кухарчук
Дмитрий Кухарчуквсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы