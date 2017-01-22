На сбор с «Томью» отправится экс-нападающий «Енисея»
На сбор с «Томью» отправился нападающий Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Енисей», сообщает «Матч ТВ».
В декабре 26-летний форвард расторг контракт с красноярским клубом по обоюдному согласию сторон. До «Енисея» Кухарчук выступал за нижегородскую «Волгу», «Шинник», «Спартак-Нальчик», «Урал», «Анжи».
В текущем сезоне нападающий провел за красноярский клуб девять матчей, но результативными действиями не отметился.
Напомним, «Томь» отправится на сбор в Турцию 23 января, а вернется в Россию 7 февраля.
После 17 матчей чемпионата России команда из Томска расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе девять очков.
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