Энди Маррэй: Зверев заслужил победу, сегодня он играл действительно здорово
Первая ракетка мира Энди Маррэй прокомментировал свое поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.
- Зверев заслужил победу, так как действовал очень классно в ключевые моменты матча. У него получались отличные удары, и с этим сложно было что-то сделать. Иногда просто хотелось воскликнуть: «Здорово сыграно!». Конечно, поражение меня разочаровало. Но он действительно хорошо играл сегодня, - заявил британец.
Напомним, 50-я ракетка мира Михаил Зверев сегодня обыграл Энди Маррэя в четырех партиях.
За выход в полуфинал он сразится с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцарии) - Кеи Нисикори (Япония).
Михаил Зверев: На победу в матче с Маррэем меня вдохновила битва брата с Надалем
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Зверев М. (Германия) - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6
Место и дата
22 января 06:00, , Онлайн-трансляция