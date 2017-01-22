Энди Маррэй: Зверев заслужил победу, сегодня он играл действительно здорово

Первая ракетка мира Энди Маррэй прокомментировал свое поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

- Зверев заслужил победу, так как действовал очень классно в ключевые моменты матча. У него получались отличные удары, и с этим сложно было что-то сделать. Иногда просто хотелось воскликнуть: «Здорово сыграно!». Конечно, поражение меня разочаровало. Но он действительно хорошо играл сегодня, - заявил британец.

Напомним, 50-я ракетка мира Михаил Зверев сегодня обыграл Энди Маррэя в четырех партиях.

За выход в полуфинал он сразится с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцарии) - Кеи Нисикори (Япония).

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